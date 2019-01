Brad Pitt e Julia Roberts sempre più vicini: "Tra di loro c’è chimica"

Brad Pitt e Julia Roberts sono due attori famosissimi e acclamati dal pubblico, che da anni sogna con le loro grandi interpretazioni all’interno di pellicole di successo. Stando alle ultime indiscrezioni, c’è chi sostiene che tra i due attori ci sia una particolare sintonia e che addirittura starebbe nascendo una storia d’amore tra i due.

La storia con Angelina Jolie è ormai finita da parecchio tempo, e c’è chi sostiene che Julia Roberts stia vivendo un periodo di crisi nella sua relazione con Danny Moder, il cameraman con il quale è sposata da sedici anni. Tuttavia tra Brad Pitt e Julia Roberts sembra proprio che ci sia una particolare vicinanza e probabilmente tra i due c’è qualcosa di più rispetto ad una semplice amicizia.

Secondo il magazine “New Weekly”, Brad Pitt e Julia Roberts hanno girato più volte dei film insieme, e avevano dimostrato di avere un particolare feeling sul set del film “The Mexican”, girato insieme nel 2001. Secondo la rivista, i due adesso sono diventati inseparabili.

“Brad e Julia sono amici da anni, ma ultimamente sono diventati molto più vicini e tutti lo hanno notato” – ha rivelato una fonte vicina ai due attori, che ha poi continuato aggiungendo – : “Si parlano e si scrivono costantemente, e non solo per parlare di questioni professionali: è risaputo che lei si confidi con lui riguardo tensioni o problemi personali, viceversa è stata di grande aiuto a lui durante la sua terribile battaglia giudiziaria per il divorzio dalla Jolie”.

La stessa fonte ha poi aggiunto che tra i due c’è sempre stata una forte chimica, e che in passato c’era già chi parlava in maniera maliziosa della loro amicizia, nonostante fossero già sposati. Adesso però sembra proprio che i due si siano ritrovati, e Hollywood sta iniziando a sognare una nuova meravigliosa coppia.