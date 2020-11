Brad Pitt distribuisce frutta e verdura ai disagiati, nessuno lo riconosce

Le immagini che riprendono Brad Pitt intento a scaricare generi alimentari, tra cui frutta e verdura, per i più bisognosi nelle strade di Los Angeles stanno facendo il giro del web. L’attore e sex simbol per intere generazioni, si è messo a disposizione per una causa più che lodevole, passando completamente inosservato. Così l’attore 56enne ha distribuito scatole di cibo per i bisognosi e i senzatetto e ha anche guidato un camion per il trasporto della merce.

Dietro alla mascherina d’obbligo, nessuno si è accorto che si nascondeva proprio il divo di Hollywood. Vestito con una maglia bianca, jeans strappati e un maxi camicia di flanella, Brad Pitt ha continuato il suo lavoro con talmente tanto entusiasmo che il Daily Mail non ha potuto che elogiarlo per questo suo impegno: “Era quello che afferrava più scatole di chiunque altro, riuscendo a portarne sei per volta su un carrello. Brad Pitt non si è fermato un attimo” si legge sul quotidiano.

Il grande cuore di Brad Pitt

Un viso d’angelo che nasconde un’anima altrettanto bella, capace di mischiarsi con la gente comune e, con tutta l’umiltà possibile, dare una mano per una nobile causa. Le immagini sono state condivise sui social diventando presto virali, e sempre sul Daily Mail si legge che solo dopo svariate ore di lavoro, Brad Pitt è stato riconosciuto durante una pausa sigaretta, quando finalmente si è calato la mascherina.

“Brad sembrava davvero un eroe. L’uomo non si è fermato tutto il giorno. Il solo vederlo guidare un grosso camion a South Central LA durante i tempi del Covid è stato di per sé sorprendente” riporta sempre il quotidiano. Testimoni che erano sul posto, hanno raccontato che l’attore ha lavorato per 4 ore di filata, fermandosi solo per una pausa sigaretta.

E’ stato accomodante e gentile con tutti, arrivando anche a salire sul camion, tirare fuori gli altoparlanti e mettere canzoni con il suo iPhone, per tenere alto l’umore del gruppo. Non è la prima volta che l’attore americano si prodiga in questo tipo di aiuti, la scorsa estate infatti ha aiutato l’associazione “Watts Community Core” a distribuire pasti caldi ai senza tetto.