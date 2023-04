Bonnie Wright è incinta, la Ginny di "Harry Potter" aspetta il primo figlio

A pochi giorni dall’arrivo della conferma che Daniel Radcliffe è diventato padre, un’altra delle star della saga di “Harry Potter” ha rivelato di essere in attesa del primo figlio. Si tratta questa volta dell’attrice Bonnie Wright, che ha annunciato sui social di essere incinta del marito Andrew Lococo.

L’attrice, che nei film della serie interpretava Ginny Weasley, ha oggi 32 anni, ed ha annunciato la notizia tramite un post di instagram, nel quale ha pubblicato alcune immagini. La Wright ha posato sfiorando amorevolmente il suo pancione insieme al suo compagno davanti a delle splendide colline, in una serie di amorevoli scatti postati venerdì.

“Stiamo per avere un bambino!“, ha commentato nella didascalia. “Sono così entusiasta di condividere questa bellissima terra con loro. Che viaggio selvaggio che rende umili è la gravidanza, trasformarsi per fare spazio a una nuova vita. Io e Andrew non vediamo l’ora di incontrare il nostro bambino entro la fine dell’anno e diventare genitori”. Commentando poi le foto, nelle quali un riflesso color arcobaleno passa proprio davanti al pancione dell’attrice, scrive: “Sembra che stiano venendo a salutare nella piccola luce ad arcobaleno sulla mia pancia“.

Nei commenti al post le congratulazioni dei co-star di “Harry Potter”, come James Phelps e Chris Rankin, che interpretavano rispettivamente i fratelli maggiori di Ginny Fred e Percy Weasley, Evanna Lynch che nei film vestiva i panni di Luna Lovegood, Afshan Azad che ha recitato il ruolo di Padma Patil, e Scarlett Hefner, interprete di Pansy Parkinson ed oggi sposata con uno degli eredi dell’impero di Playboy.

La coppia, che si è sposata nel marzo 2022 in California, ha confermato pubblicamente per la prima volta la loro relazione a settembre del 2020. Bonnie è stata precedentemente fidanzata fino al 2012 con il co-star di “Harry Potter” Jamie Campbell Bower, dopo essersi incontrati sul set dell’ultimo film della saga, dove lui interpretava un giovane Gellert Grindelwald.