Bomba di fango su Guenda Goria, parla l’ex amante: "E’ venuta in camera mia, di notte"

Non c’è pace per Guenda Goria, che inaspettatamente si è rivelata una delle concorrenti più chiacchierate di questo Grande Fratello Vip 2020. Entrata in sordina, all’apparenza quasi succube di sua madre, la spumeggiante Maria Teresa Ruta, la 32enne si è mostrata subito un peperino e ha anche provato a flirtare con l’attore Massimiliano Morra. Del resto, si è sempre dichiarata single.

Christan Leone sbugiarda Guenda Goria: “Stava sia con me che con Telemaco”

Peccato che non sia esattamente così, visto che per sua stessa ammissione, prima di entrare al GF Vip 5 ha cominciato una frequentazione con un uomo molto più grande di lei conosciuto in Egitto, Telemaco Dell’Aquila, reduce da un matrimonio che probabilmente non è ancora finito del tutto. Ma mentre fuori dalla Casa Telemaco sembra sempre più vicino alla ex, Guenda è completamente ignara della cosa.

Non solo, perché è ignara anche del fatto che il suo ex amante, Christian Leone, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” nella quale racconta per fino e per segno le tappe della loro conoscenza, muovendo anche un’accusa abbastanza grave: ovvero che per un lungo periodo, in estate, la figlia di Amedeo Goria avrebbe fatto la spola tra lui e Telemaco, frequentando entrambi.

Il ragazzo – che sostiene di essere il tipo “scapestrato”, nonché giovane, che mamma Maria Teresa e papà Amedeo vorrebbero per la figlia, da sempre attratta invece da uomini molto più grandi di lei – ha spiegato che Guenda non può in alcun modo smentire le sue parole, poiché ha numerose prove e tantissimi testimoni di quello che dice. Ci sarebbero insomma foto, sms, video e persino lettere che raccontano la loro storia.

Nel mentre Guenda conosceva Telemaco e sistematicamente, due o tre volte, avrebbe mollato Christian per lui, soprattutto perché il primo si era riavvicinato alla moglie. L’ultima volta che la ragazza è tornata da Christian, sarebbe andata da lui in camera, in piena notte, con la voglia di riprovarci; ma a questo punto sarebbe stato lui a fermarla, stufo di essere preso in giro.