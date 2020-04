Bobo Vieri ingrassato a causa della quarantena

Continua senza tregua lo stato di restrizione casalinga a causa del Coronavirus; numerosi sono stati i disagi che ha comportato questo stato di emergenza, uno tra tanti è stato proprio la perdita del peso forma. Inizialmente infatti in tanti, pur di occupare il tempo, si sono dedicati alla cucina, alla preparazione di dolci e quant’altro.

Ovviamente laddove l’intake calorico è aumentato considerevolmente in questo ultimo periodo, lasciandosi andare alla buona tavola, è anche vero che è diminuita drasticamente anche l’attività fisica. Coloro che prima facevano attività sportiva in maniera stabile e routinaria oggi sono costretti a consumare pochissime calorie, e questo provoca inevitabilmente un acquisto di chili su chili.

Lo sa molto bene l’ex calciatore Bobo Vieri, che per occupare il tempo effettua numerose dirette con i suoi colleghi calciatori, ed in una di queste ha confessato che a più riprese si concede molto della buona tavola, tra dolci e salati. Infatti Bobo ammette che tra un manicaretto e l’altro è arrivato a conquistare la vetta dei 106kg, ma che è più che intenzionato a perderli, solo non adesso.

Infatti Christian afferma: “Non è facile questo periodo. È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo. Ormai ho raggiunto 106 kg, aumento tutti i giorni. Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma mi dovrei mettere a dieta e fare più esercizi. In questo momento però sono pigro“.

Da quanto è nata la sua seconda bambina, infatti, Bobo appare super impegnato nelle vesti di padre, insieme alla moglie Costanza Caracciolo; proprio grazie alla sua piccola, Christian ha deciso di stabilirsi definitivamente a Milano, trasferendosi da Miami. Per quanto riguarda invece i suoi progetti futuri, dopo che la parentesi Coronavirus sarà conclusa, Bobo aggiunge: “Ora sono a Milano, chiuso in casa da 40 giorni per il Coronavirus. Ma essendo diventato padre per la seconda volta avevo scelto di rimanere in Italia. Poi si vedrà. Mai ipotecare il futuro“.