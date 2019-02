Bobo Vieri e Costanza Caracciolo presto sposi

L’ex bomber Christian Vieri sembra non voler perdere occasione per dichiarare il suo amore alla compagna Costanza Caracciolo e alla loro piccola Stella, nata nel novembre scorso. La coppia, infatti, continua a condividere con i quasi tre milioni di follower che li seguono sui social foto e dolci messaggi, a dimostrazione del periodo felice che sta attraversando.

Ed è proprio sulla scia di questa felicità che da un po’ di tempo hanno iniziato a circolare insistentemente le voci a riguardo dell’imminente matrimonio tra l’ex calciatore e la bionda ex velina di Striscia la Notizia, come sigillo definitivo di questo amore. Qualche tempo fa la bella Costanza aveva detto, parlando di matrimonio: “Ci sarà? Non lo so, se mi fa la proposta, si!”

A quanto pare, Bobo deve aver preso alla lettera le dichiarazioni della compagna, perché quello sulle loro imminenti nozze sembra non essere un mero pettegolezzo: a sostanziare tali voci, infatti, vi è un elemento estremamente importante che conferma l’intenzione della coppia di diventare marito e moglie. Nello specifico, presso il Comune di Milano, sono apparse le loro pubblicazioni di matrimonio: i due per il momento non hanno né confermato né negato tali affermazioni, ma i nomi del bomber e della showgirl sono affissi e visibili a tutti. Le pratiche, quindi, sono state avviate, e di conseguenza non possono più esserci dubbi.

Dalle pubblicazioni, che in sostanza rappresentano la dichiarazione dei futuri sposi di voler contrarre matrimonio, non si evince, però, la data della cerimonia. Il settimanale Di Più ha, tuttavia, azzardato già delle ipotesi, secondo le quali il matrimonio potrà ragionevolmente aver luogo questa estate, magari in Sicilia e precisamente a Lentini, in provincia di Siracusa, città natale della bella Coco.

Non ci resta altro che rimanere in attesa della conferma ufficiale da parte della coppia per scoprire tutti i dettagli sulla data, la location e gli invitati.