Bobby Solo parla della figlia Veronica Satti: "Spero si sposi con Valentina, canterò alle nozze"

Tiziana Terranova - Le incomprensioni tra Veronica Satti e Bobby Solo sembravano davvero insanabile, invece Lady Cologno ha trovato la chiave giusta per far riappacificare padre e figlia. Un risultato che non sempre avviene, nonostante gli sforzi e l'impegno di tutte le parti coinvolte. Sono contenta per Veronica, che ha finalmente ritrovato l'amore di suo padre.