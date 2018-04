Bobby Solo attacca sua figlia Veronica Satti e il Grande Fratello: "Usano il mio nome solo per fare ascolti"

Bobby Solo non accetta le critiche che sta ricevendo da Veronica Satti, la figlia che non vede ormai da anni. La ragazza, che ha deciso di partecipare al Grande Fratello 15 per avere una possibilità di incontrare nuovamente suo padre, al momento non sta riuscendo nella propria impresa. Anzi, il cantante continua ancora più convinto per la sua strada.

Come se non bastasse, Bobby Solo in questa ultima intervista al settimanale “Spy” ha attaccato duramente il Grande Fratello: “Ho dato incarico a un importante studio legale di tutelarmi perché a mio avviso si sta usando la mia persona per fare audience. C’è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali”.

Continuando con l’intervista, Bobby Solo ha dichiarato che a causa di questa vicenda viene contattato da persone da tutto il mondo. Tuttavia, rivela che sarebbe bastata anche una semplice e-mail, invece di arrivare a farsi ospitare dalle trasmissioni televisive..

Il cantante tuttavia non ha peli sulla lingua, e continua ad attaccare Mimma Foti e sua figlia: “Non c’è stata nessuna separazione. Sono state loro a non voler comunicare con me per 15 anni per motivi economici. Lei lo ha detto in tutte le trasmissioni da due anni a questa parte, dove cercava solo soldi. Visto che quelli non ci sono, ora cercano altre strade”.

Veronica Satti, durante questa esperienza al Grande Fratello 15 e in particolare nelle sue ospitate a Domenica Live o Pomeriggio Cinque, ha dichiarato che il suo unico desiderio era quello di incontrare suo padre e in particolare avrebbe voluto conoscere il suo piccolo fratellino di nome Ryan, che è l’ultimo figlio di Bobby Solo.