Blasi e Totti, clamorosi retroscena: "I loro figli giocavano insieme"

Per la prima volta Ilary Blasi raggiunge Sabaudia con i propri figli senza Francesco Totti, ma proprio lui è il protagonista inconsapevole del servizio uscito in queste ore sul settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Solo ora sembra uscire la verità sulla loro separazione e le cose pare siano differenti da ciò che fino ad ora è stato dichiarato.

A fare chiarezza sulla contorta situazione ci ha pensato l’ex collega di reality, Alfonso Signorini che, in u servizio sul suo settimanale, ha dato una versione completamente differente sul ruolo di Totti nella separazione dalla moglie Ilary. Fino a questo momento si era parlato di messaggi compromettenti che l’ex capitano della Roma avrebbe intercettato sul cellulare della moglie e che avrebbero dato il via al periodo di crisi sfociato nel divorzio.

Il settimanale “Chi” svela i retroscena inediti della separazione tra Ilay e Totti

Ebbene, tutto da rivedere perché, secondo il giornale, non sarebbero mai esistiti questi messaggi: “Persone vicine alla coppia negano che sia colpa di alcuni messaggini captati da Totti sul telefono di Ilary, associati alle voci di un uomo misterioso a Milano. Secondo queste fonti, nonostante i sodali di Totti siano convinti del contrario, non esisterebbero né i messaggini che avrebbero indispettito Totti, né l’uomo misterioso. E confermano le voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle” si legge sulle pagine della rivista.

Tutto sarebbe iniziato durante un periodo di profonda crisi di Totti, dopo l’addio al calcio e la perdita del padre avvenuta a causa del Covid nel 2020. Fino a quel momento però Ilary non aveva nessun sospetto, ma quando l’allora marito ha tolto la gestione dei suoi social alla sorella della Blasi i sospetti sono iniziati eccome: “Nella sezione Direct di Instagram di Totti, infatti, arrivano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti” rivela sempre “Chi”.

E proprio nell’agosto del 2020 Totti avrebbe iniziato la frequentazione con Noemi: “Ma il segreto viene ben custodito dalla città intera che tutto perdona ai suoi eroi“. Tra gli impegni lavorativi di Ilary, Francesco avrebbe trovato il modo di portare avanti il suo flirt e nel febbraio del 2022 quando escono le foto con Noemi, Ilary chiede spiegazioni e lui nega: “Pensi che, se avessi un’amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”, a rivelare l’alibi perfetto è sempre il settimanale di Signorini.

Ilary gli crede, tanto da difenderlo a spada tratta durante la sua ospitata nel programma dell’amica Silvia Toffanin “Verissimo”, ma qualche tempo dopo la figlia racconta alla madre di avere due nuovi amichetti e di giocare con loro il pomeriggio “Sono i figli di Noemi Bocchi”. Questo segna l’inizio della fine per loro. Decide di voler arrivare in fondo alla questione e così ingaggia un investigatore privato che ben presto le porta le prove inconfutabili dei tradimenti del marito e quando sempre il settimanale “Chi” pubblica le foto di Totti mentre entra nel palazzo di Noemi, per lei non è una novità, ma sono la triste conclusione di un matrimonio che non potrà più essere salvato.