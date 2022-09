Blake Lively e Ryan Reynolds aspettano il quarto figlio

Ascolta questo articolo

Ryan Reynolds e Blake Lively diventeranno nuovamente genitori. Lively è infatti incinta del quarto figlio della coppia, come dimostrato dalle foto scattate al decimo Vertice annuale di “Forbes Power Women”, dove la star di “Gossip Girl” ha posato davanti ai fotografi con un abito corto a maniche lunghe che mostra il suo pancione.

Il portavoce della coppia non ha commentato la notizia, ma le foto dell’evento parlano chiaro. L’attore di “Deadpool” e la moglie 35enne sono già genitori di tre figlie femmine: James di 7 anni, Inez di 5 anni e Betty di 2 anni. Le tre bambine sono state protagoniste della canzone “Betty” di Taylor Swift, grande amica di Ryan e Blake.

Lo scorso dicembre, l’attore 45enne ha espresso quanto ritiene essere importante trascorrere tempo con le sue figlie, sottolineando che è stato un fattore importante nella sua scelta di prendersi un anno di pausa dal lavoro. “La cosa più importante per me è che non voglio perdere il tempo che posso trascorrere insieme alle mie bambine“.

Ryan e Blake si sono conosciuti nel 2010 sul set di “Lanterna Verde“, del quale erano protagonisti. All’epoca Ryan era ancora sposato con Scarlett Johansson, con la quale aveva iniziato una relazione dopo la fine del fidanzamento con Alanis Morrisette, ma a fine anno venne annunciata la separazione con la star di “Black Widow”. Blake è uscita dal 2007 al 2010 con il collega di “Gossip Girl” Penn Badgley, ed ha poi avuto un breve flirt con Leonardo DiCaprio nell’estate del 2011, subito subito prima dell’ufficializzazione della relazione con Reynolds.

Nell’ottobre del 2011 Ryan e Blake debuttarono ufficialmente la loro relazione.A settembre 2012 i due convolarono a nozze in una piantagione nella Carolina del Sud, mentre due anni dopo la nascita della prima figlia James. La famiglia vive a Pound Ridge, nello stato di New York.