Bimbo di 4 anni sostiene di essere la reincarnazione di Lady Diana

La storia del piccolo Billy è così sorprendente da aver già fatto il giro del web. Il piccolo bambino americano di 4 anni, sostiene infatti di essere la reincarnazione della principessa Diana, l’ex moglie del principe Carlo, morta il 31 agosto 1997 a seguito di un incidente automobilistico a Parigi.

Per dimostrare di non essere un bugiardo, il bimbo si è sottoposto ad una serie di test necessari per appurare la fondatezza della tesi. Insieme con il padre David Campbell e la madre Lisa, Billy ha risposto ad una serie di domande riguardanti Lady D. Quando gli sono state mostrate le foto di alcuni castelli, il piccolo non ha avuto difficoltà ad indicare quello di Balmoral, in assoluto il preferito dalla madre di William e Harry, in cui trascorreva le vacanze estive.

Billy ha anche confessato che alcuni spiriti gli farebbero visita la notte e lo porterebbero con loro, salvo poi riportarlo indietro prima di svegliarsi. Tutto ciò avrebbe stranamente avuto inizio quando il padre ha consegnato alla moglie Lisa una cartolina dove era raffigurata Diana Spencer. All’epoca loro figlio aveva solo 2 anni, ma alla vista della cartolina disse le seguenti parole: “Guarda, sono io quando ero una principessa“.

Come riferito dal Sun, il bimbo sembra anche ricordare il momento dell’incidente fatale sotto il tunnel del Pont de l’Alma. “Poi un giorno arrivarono le sirene e io non ero più una principessa”. I genitori, che dal canto loro hanno assicurato alla stampa di non avergli mai parlato della vita dell’ex nuora della sovrana, tuttora molto amata nel Regno Unito, hanno anche provato a chiedergli qualche dettaglio riguardante la sua famiglia di origine.

In questo caso il piccolo Billy ha risposto: “Ho fratelli e sorelle, un fratello che si chiama John”. Questo dettaglio ha lasciato allibiti i coniugi Campell, specie se si considera che Lady D ebbe effettivamente un fratello, che morì però nel 1960 subito dopo il parto, quando lei ancora non era nata. Da qui ci si domanda come facesse a saperlo, senza che nessuno glielo avesse mai raccontato.