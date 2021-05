Bill Gates e la moglie annunciano il divorzio dopo 27 anni di matrimonio

È arrivata lunedì sera a sorpresa la notizia del divorzio tra Bill e Melinda Gates dopo 34 anni insieme e 27 anni di matrimonio. L’annuncio è stato fatto dalla stessa coppia tramite un comunicato condiviso su Twitter. “Dopo averci pensato molto e dopo aver lavorato tanto sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre incredibili figli e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per aiutare le persone a condurre vite sane e produttive”.

La coppia ha fondato nel 2000 la Bill & Melinda Gates Foundation, che vale 40 miliardi di dollari e nella quale hanno sempre versato una gran parte delle loro ricchezze. “Continuiamo a condividere speranza in questa missione e proseguiremo il lavoro insieme alla fondazione, ma non crediamo di poter più crescere insieme come una coppia in questa nuova fase delle nostre vite”.

Il fondatore di Microsoft 65enne e la ex manager di Microsoft 56enne si conobbero ad un meeting a New York nel 1987 e si sposarono il primo gennaio 1994 a Lanai, una isola delle Hawaii. I due condividono tre figli tutti ormai adulti: la 25enne Jennifer Katharine, il 21enne Rory John, 21 e la 18enne Phoebe Adele.

Secondo la petizione di divorzio che Melinda ha depositato presso la Contea di King, la coppia non ha alcun accordo prematrimoniale, ma dividerà i propri asset in base ad un accordo di separazione. Nonostante il patrimonio di 145 milioni di dollari del marito, Melinda ha dichiarato nella petizione di non aver intenzione di richiedere alimenti.

Il documento dichiara inoltre che il matrimonio tra i due è “irrimediabilmente distrutto“, ma non riporta una data ufficiale di separazione. La coppia apparirà in tribunale per il divorzio ad aprile del prossimo anno. Il divorzio ha colto di sporpresa tutti e ha ricordato quello tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e MacKenzie Scott, risalente ad un anno fa.