Bianca Guaccero nella bufera: l’indignazione dei fan per lo sketch pubblicato

Da poco conduttrice del noto programma dell’ammiraglia Rai, “Detto Fatto“, Bianca Guaccero appare davvero dotata di grande passione e professionalità per il ruolo di conduttrice. La bella presentatrice, che in passato ha anche avuto una notevole carriera da attrice, si è trovata subito a suo agio nei panni di presentatrice del suddetto programma pomeridiano, sostituendo in maniera egregia la sua collega Caterina Balivo.

Grazie anche alla capacità conduttive della Guaccero, le puntate di “Detto Fatto” appaiono molto promettenti in termine di share, considerando anche la fascia oraria pomeridiana molto particolare, dove un picco in discesa di audience appare del tutto normale, dato che la maggior parte delle persone in quella fascia oraria si trova impegnata in faccende quotidiane.

La sua notorietà ha raggiunto davvero delle vette altissime, apprezzata dal pubblico, contando tantissimi fan sulle sue pagine di “Facebook” e “Instragam“, ed anche dai suoi colleghi presentatori; nonostante ciò, la Guaccero si è ritrovata inconsapevolmente in una vera bufera mediatica, proprio i suoi fan infatti hanno molto criticato la ragazza per uno sketch pubblicato.

Lo sketch in questione è stato pubblicato sulla pagina ufficiale Instragram del noto programma, dove viene ripreso il comico Giampaolo Gambi, offrire alla Guaccero, mentre si prepara al debutto della prima puntata in camerino, un piatto di gamberetti, ai quali però la conduttrice appare essere allergica, fingendo dunque di stare male per poi simulare uno svenimento.

In molti hanno criticato aspramente il siparietto inscenato dai due, infatti tra i vari commenti si legge: “C’è un bambino che è morto di recente per uno scherzo del genere e il suo amico di 13 anni è stato arrestato. Comunque a me, da allergica grave, non fa ridere“. Rendendosi conto della “gaffe” generata da quello sketch, la Guaccero, a stretto giro, replica subito i vari commenti, rispondendo in merito alla questione: “Ho letto i vostri commenti e volevo dirvi che la gag nasce dalla realtà perché sono veramente allergica ai gamberetti. Con lo sketch ho cercato di ironizzare su un problema col quale vivo da quasi 15 anni“.

Con tale commento la Guaccero ha provato quindi a porre subito rimedio ad un eventuale valanga di commenti negativi a suo carico, il tutto dovuto per uno scherzo che parso di cattivo gusto da parte dei fan. Si spera quindi che le scuse siano state accettate dal pubblico, e che tutto si calmi nel breve periodo.