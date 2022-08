Bianca Balti, l’operazione chirurgica è inevitabile. Le condizioni di salute dell’amata modella

Ascolta questo articolo

Bianca Balti è una nota modella italiana, apparsa sulla copertina delle riviste più blasonate e protagonista delle campagne pubblicitarie per i marchi più noti del mondo. A scovare la sua bellezza è stato per primo Dolce&Gabbana, che nel lontano 2005 le ha proposto di partecipare alla campagna pubblicitaria internazionale della nota casa di moda.

Nel 2007 ha fatto anche il suo esordio nel mondo del cinema nel film ‘Go Go Tales’ di Abel Ferrara, ma a parte qualche altra apparizione in tv, ha preferito dedicarsi principalmente alla carriera da modella. La Balti non ha mai fatto segreto di soffrire di una rara patologia, motivo per cui ha deciso ora di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico: ecco di cosa si tratta.

Ecco come sta

Di recente la super modella ha dovuto fare i conti con una terribile diagnosi: sarebbe affetta dalla mutazione genetica BRCA1, che la esporrebbero al rischio ci circa il 40% di contrarre un tumore ovarico. Per questo motivo ha deciso di prendere una decisione molto sofferta, quella di ricorrere ad una operazione chirurgica per rimuovere preventivamente tube e ovaie.

Nonostante Bianca Balti sia già madre di due bambine, Matilde e Mia, prima dell’intervento ha deciso di procedere al congelamento degli ovuli per non precludersi la possibilità di future gravidanze: “Ho iniziato un nuovo ciclo di stimolazione ovarica, il secondo nell’ultimo anno e mezzo. Il primo l’avevo concluso a marzo 2021 con il congelamento di 5 ovociti sani“.

In realtà, ancora prima di ricevere quella brutta diagnosi la modella aveva iniziato il primo ciclo in quanto era già un suo proposito quello di lasciarsi aperta la possibilità di una gravidanza futura. Scelta, questa, piuttosto criticata, ma la Balti intende continuare per la sua strada e ringrazia tutte le donne che la stanno sostenendo: “Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere. Grazie”.