Bianca Atzei rivela: "Ecco come mi ha conquistata Stefano Corti"

Dopo la relazione d’amore naufragata con Max Biaggi e l’esperienza di naufraga, Bianca Atzei appare nuovamente sorridente e felice insieme alla Iena, Stefano Corti. A “Confidenze” racconta l’inizio di questa nuova storia e la sua serenità, finalmente ritrovata. Ecco le sue parole in merito.

Bianca Atzei racconta che l’amore tra i due è scoccato mentre entrambi si trovavano al concerto di Anna Tatangelo, la quale ha intonato un pezzo con Gigi D’Alessio che è stato una calamita dal momento che hanno cominciato a guardarsi con occhi diversi. La cantante, però, era molto diffidente, sia per la relazione finita, ma anche perché conosceva il passato goliardico di Conti e non sapeva se fidarsi.

Dopo vari tentennamenti e ritrosie, soprattutto da parte della cantante, ormai i due non hanno più paura di nascondersi e con i loro fan e followers sui social condividono alcuni momenti felici e spensierati di questa storia che sta dando grande soddisfazione e gioia a entrambi.

In questo periodo della sua vita, la cantante ex naufraga de L’isola dei famosi, non voleva una storia d’amore e non la cercava, in quanto preferiva concentrarsi maggiormente sulla sua carriera musicale, ma al cuore non si comanda e i due ora procedono tranquillamente e serenamente la loro storia. Nonostante la reticenza e diffidenza di Bianca Atzei, lui non si è arreso e ha fatto di tutto per conquistarla.

Durante l’iintervista, Bianca racconta che “Stefano mi ha conquistata con il suo entusiasmo. Mi piace perché fa ridere”. Bianca aveva innalzato un muro per difesa e per non stare male, ma lui è riuscito ad abbatterlo e averla nella sua vita. Nonostante la relazione iniziata da poco tempo, sono già avvenute le presentazioni in famiglia e i due piccioncini, insieme al figlio di lui, hanno trascorso alcuni giorni in vacanza insieme accompagnato dalla dedica di Stefano: “E’ stata una settimana meravigliosa insieme ai miei amori”.