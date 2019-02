Bianca Atzei paparazzata con il figlio di Barbara D’Urso. Tra i due sembra esserci molta complicità

Bianca Atezei, che dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi e aver instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con il collega naufrago Jonathan Kashanian, è stata paparazzata nei giorni scorso con Emanuela Berardi ovvero il figlio di Barbara D’Urso. A riportare infatti la notizia è il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, opinionista spesso presente proprio nel salotto dell’amata conduttrice D’Urso.

Bianca e Emanuele sono stati letteralmente beccati in atteggiamenti intimi a mentre si trovavano a Milano e più precisamente a cena in un ristorante nella zona di Porta Venezia affiatati e felici come non mai. I due, dopo la cena, si sono soffermati fuori dal ristorante per scambiarsi degli abbracci e dei baci dolcissimi mentre alcuni amici della coppia hanno effettivamente spifferato che tra i due c’è sicuramente più di un’amicizia.

“Il loro legame è solo agli inizi ma è intenso e ha tutte le carte in regola per crescere” hanno chiosato infatti alcuni amici direttamente al giornale di gossip del direttore Riccardo Signoretti. Sembra dunque che Bianca possa diventare prossimamente la futura nuora di Carmelita e non sarebbe nemmeno una cosa brutta dal momento che le due, da anni, vanno d’amore e d’accordo.

Bianca infatti fu chiamata proprio dalla D’Urso nel 2009 per partecipare come corista a Domenica Cinque e successivamente spesse volte la Atzei è stata ospite a Domenica Live, anche dopo la sua avventura a L’Isola dei Famosi e il travagliato percorso con gli altri naufraghi che non l’hanno capita fino in fondo.

Molto gelosa dei figli, la conduttrice di Pomeriggio Cinque non si è ancora sbilanciata ne ha lasciato dichiarazioni in merito. Nel frattempo, Emanuele, abbiamo avuto l’onore di conoscerlo a Scherzi a Parte dove ha partecipato con uno scherzo memorabile ai danni dell’amata mamma Barbara la quale, con il cuore, ha deciso di perdonarlo subito.