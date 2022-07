Bianca Atzei e la grave perdita, una coppia distrutta: il triste annuncio mette i brividi

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la cantante Bianca Atzei, divenuta famosissima in questi anni con i suoi brani di successo. Bianca, che all’anagrafe fa di nome Veronica Atzei ha pubblicato i suoi primi singoli tra il 2012 e il 2014, poi nel 2015 e nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo. Una carriera straordinaria la sua. Come tutti i vip che si rispettino anche Bianca fa molto spesso parlare di sè anche per le sue vicende personali, lei è molto seguita dalla gente.

Da diverso Bianca fa coppia fissa con il compagno Stefano Corti. Tra i due c’è tantissima alchimia, e lo si vede nella vita di tutti i giorni, ma anche da come affrontano le avversità che la vita pone loro davanti. Ed è proprio recentemente che Bianca non ha trascorso un bel periodo personale, per questo i fan sono andati in apprensione. Vediamo che cosa è accaduto.

L’aborto di Bianca Atzei

Come si ricorderà lo scorso ottobre la cantante ha comunicato di aver subito un aborto spontaneo. In pratica Bianca ha perso il bambino, e questo ha rappresentato per lei e il compagno, inviato della trasmissione Le Iene, un evento molto traumatico di cui ancora oggi hanno entrambi gli strasichi.

Non è mai bello perdere un figlio, soprattutto dopo una gravidanza tanto attesa. L’aborto spontaneo è un episodio che alcune donne si trovano a vivere in prima persona, e rappresenta un evento doloroso anche per chi sta loro accanto. Il 37enne Stefano Corti ha raccontato recentemente alla stampa come hanno fatto entrambi a superare questo brutto periodo.

Corti ha confermato che si è trattato di una esperienza dolorosa per entrambi, ma nonostante sia imperfetto in qualche situazione in quei tristi momenti non ha mancato di risolevvare il morale della compagna, incoraggiandola e sostenendola nei momenti di maggior sconforto. Bianca in passato, proprio quando cominciò la storia con Stefano, usciva dalla separazione con il motociclista Max Biaggi, che non ha mai voluto chiarire i motivi per cui ha lasciato Bianca.