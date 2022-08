Biagio di Uomini e Donne, la triste notizia è appena arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Ormai l’estate sta per finire, e questo vuol dire che presto cominceranno le trasmissioni televisive della stagione invernale. In queste settimane le varie produzioni delle emittenti hanno cominciato a programmare la nuova annata. Moltissime trasmissioni vedranno alla conduzione dei nuovi conduttori e protagonisti. Una delle prime tramissioni che comincerà sarà Uomini & Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che appassiona milioni di telespettatori.

Già nelle scorse settimane si erano annunciati dei cambiamenti all’interno del programma. In questi ultimi giorni per i tronisti e le dame sia del trono over che classico sono terminate le vacanze e in studio si stanno registrando le nuove puntate che andranno in onda dalla metà di settembre come al solito dal lunedì al venerdì. La curiosità è tanta anche quest’anno. Ma per uno dei protagonisti della trasmissione non ci sono buone notizie, vediamo di chi si tratta.

Biagio, la triste notizia

Chi segue assiduamente la trasmissione condotta dalla De Filippi conosce il tronista Biagio. Si tratta di una delle personalità che ha fatto la storia della trasmissione in questi anni, e che ha moltissimi followers. In queste ore sono fioccate le prime indiscrezioni sulla stagione 2022-2023.

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale per quanto riguarda il trono classico ci saranno nuovi protagonisti, mentre cambierà qualcosa in quello over. Da quanto si apprende Biagio Di Maro, il 67enne che nella vita si divide tra il lavoro da operaio e quello di rappresentante di mozzarelle di bufala, non ci sarà.

Al momento non è dato sapere se Biagio non parteciperà alla trasmissione per una sua scelta personale oppure della troupe di Uomini & Donne. Nel corso della sua permanenza in trasmissione Biagio ha avuto diverse discussioni con i protagonisti e anche con l’opinionista Tina Cipollari. L’uomo durante la sua permanenza in trasmissione non è riuscito a trovare l’amore della sua vita.