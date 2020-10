Biagio Di Maro sul conto di Gemma Galgani ammette: "Mi attrae. Non credevo fosse così bella, una super donna di classe"

Biagio di Maro è il cavaliere del trono over di “Uomini e Donne” del momento. La sua forte vicinanza alla dama Gemma Galgani, fa di lui un uomo molto chiacchierato. Gemma sembra essere presa dal cavaliere, ma Biagio prosegue il suo percorso portando avanti altre due conoscenze oltre a quella con la dama torinese. E proprio mentre la Galgani inizia a sognare, Di Maro fa sorprese e vive bei momenti con le altre due.

L’uomo però non ha comunque mai nascosto di nutrire un certo interesse nei riguardi della dama torinese e a tal proposito, ha parlato proprio di lei sul magazine di “Uomini e Donne”. “Mi piace moltissimo. Io non l’avevo mai vista dal vivo e non credevo fosse così bella. Gemma per me è una super donna che sa dare delle sensazioni molto forti. Le assicuro che uscire con Gemma, starle a fianco è tra le cose più belle al mondo. Gemma è una donna di classe“, ha dichiarato Biagio.

Parole forti quelle pronunciate dal cavaliere, il quale parla di Gemma come di una donna di classe, bellissima e trascorrere del tempo con lei è, secondo Biagio, addirittura tra le cose più belle al mondo. Al momento, tra la Galgani e Di Maro vi è stato qualche bacio ma nulla di più, anche perché lui è impegnato nella conoscenza con altre ben due dame.

Biagio ha poi parlato un po’ di sé, ammettendo come nella vita l’unico vero grande amore sia stata sua moglie, scomparsa circa due anni fa. Dalla loro unione sono nati tre figli. “Quello con mia moglie è stato un rapporto bellissimo, abbiamo vissuto la nostra storia per tutti gli anni in cui siamo stati insieme con grande intensità“, ha asserito il cavaliere a proposito della sua vita privata.

Dunque, come andrà a finire la conoscenza con Gemma non è dato sapersi, ciò che è certo è che Biagio ha speso parole forti nei riguardi della dama torinese, nell’intervista in questione. Non si può però trascurare il fatto che ci sono altre due dame a farle la concorrenza. Nel mentre, le anticipazioni ci dicono di una Gemma indignata dopo l’ennesima lite furente con Tina, tanto da lasciare addirittura lo studio e asserire di non voler più tornare. Che la Galgani abbia deciso di interrompere la conoscenza con Biagio e lasciare per sempre la trasmissione? Non resta che attendere nuovi sviluppi.