Biagio D’Anelli sbugiarda Sonia Lorenzini sul presunto flirt con Eros Ramazzotti

L’arrivo di Sonia Lorenzini nel cast della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” ha lasciato immediatamente il segno. L’ex volto di “Uomini e Donne” sta facendo parlare di sé per un costoso vestito viola di piume e strass, molto simile a quello indossato da Chiara Ferragni nel 2018, per un evento in California.

Sonia Lorenzini però è riuscita a focalizzare l’attenzione dei telespettatori già dalla clip prima di entrare negli studi di Cinecittà, rivelando che nei mesi scorsi si è trovata sui settimanali di gossip a sua insaputa: “Sono rimasta spiazzata dal polverone che si è creato, tra di noi non ci sta nulla, ho conosciuto lui quel giorno perché è solito frequentare quel maneggio”.

L’attacco di Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli, conosciuto per essere l’opinionista nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, non sembra essere d’accordo con le parole di Sonia Lorenzini. Con un post pubblicato su Instagram, diventato immediatamente virale, il talent scout dichiara che la verità dietro la presunta storia d’amore tra lei ed Eros Ramazzotti è totalmente diversa da quella raccontata nel video di presentazione.

Infatti secondo Biagio D’Anelli le fotografie tra Sonia ed Eros sono uscite per “merito” dell’ex volto di U&D che avrebbe chiamato sul posto i giornalisti per farsi scattare delle foto: “Sonia Lorenzini nella presentazione del GF dichiara: ‘Mi hanno attribuito il flirt con Eros Ramazzotti’. Cara Sonia hai chiamato i paparazzi ed Eros non sapeva nemmeno chi tu fossi”, pubblicando poi alcune faccine sorridenti per sottolineare la presunta fake news lanciata da Sonia.

Quasi sicuramente nelle prossime ore Biagio D’Anelli potrebbe dare maggiori informazioni dietro a questa bomba da lui stessa lanciata, dal momento che a “Pomeriggio Cinque” viene dedicato un gran spazio al “Grande Fratello Vip”. Non va neanche escluso che l’opinionista, ovviamente a debita distanza, potrebbe avere un confronto con Sonia Lorenzini nella prossima diretta del GF Vip.