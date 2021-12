Biagio D’Anelli lasciato dalla fidanzata dopo il suo flirt con Miriana Trevisan

Biagio D’Anelli, tra gli ultimi entrati di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sta facendo discutere per essersi avvicinato in maniera piuttosto seria nei confronti di Miriana Trevisan.

Entrambi hanno immediatamente stretto un bel rapporto, con Biagio e Miriana che mostrano di aver creato un bel feeling. L’attrazione sembra infatti essere ormai fin troppo palese e la loro sintonia è nettamente migliore da quello creato, per un po’ di tempo, da Miriana e Nicola Pisu, ex concorrente del “GF Vip”.

Silvana Curcio lascia Biagio D’Anelli

Come ci si poteva facilmente immaginare Silvana Curcio, fidanzata di Biagio, ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con lui. La notizia viene riportata da “Novella 2000“, la rivista diretta da Roberto Alessi, in cui si legge che l’influencer non avrebbe per nulla gradito il forte feeling nato negli studi di Cinecittà tra il suo ormai ex compagno e Miriana Trevisan.

“Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan” si legge tra le colonne della rivista che poi aggiunge: “È innegabile che Biagio nutra del tenero per l’ex valletta di Mike Bongiorno. Nelle ultime dirette del reality il flirt dei due, condito per ora da carezze e qualche effusione, è stato anche argomento di dibattito con gli altri concorrenti. Il gieffino ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con la Trevisan avrà un futuro”.

Per il momento Biagio sembra essere comunque piuttosto indeciso di “dimenticarsi” della sua vita reale e dare precedenza al rapporto con Miriana, siccome vivendo all’estero dovrebbe portare avanti una relazione a distanza con poche possibilità di potersi vedere a quattr’occhi.