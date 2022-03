Biagio D’Anelli accusa Miriana: “Ho le prove che ha mentito”

Il GF VIP 6, è stato sicuramente uno dei reality dove si sono formate più coppie. La coppia che però, non ha visto mai la luce fuori dalla casa è quella formata da Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

La showgirl, entrata in gioco a settembre, aveva già avuto un flirt con Nicola Pisù, anche lui concorrente. I due si sono poi allontanati per volere di Miriana. Dopo poche settimane dall’eliminazione di Nicola, è entrato in gioco Biagio. Tra i due c’è stata subito sintonia e a noi telespettatori sembrava si fossero molto legati.

All’uscita di Miriana dalla casa, i due si sarebbero lasciati. Entrambi si accusano a vicenda. Biagio dice che Miriana non lo ha mai chiamato ne cercato, Miriana dice lo stesso di Biagio.

Biagio afferma adesso: “Sì dico che lei ha mentito. Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino. Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove. Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola. Mi sono sentito con Pisu e mi ha confermato tutto. Però basta così, anche perché pubblicamente è chiusa e auguro tanta fortuna a Miriana”.

Biagio afferma che la Trevisan ha mentito perchè mentre a lui ha detto di chiedere il numero al suo agente, a Nicola Pisu glie lo avrebbe fornito lei. Afferma che si sta difendendo perchè è stato attaccato. Da poco è uscito un video, dove, Biagio, durante una serata sembra essere molto vicino ad una ragazza. In molti lo hanno accusato di aver già dimenticato Miriana.

D’Anelli risponde dicendo che stava facendo il Dj e che molte ragazze stavano ballando vicino a lui. Si discolpa affermando che non ha fatto nulla di male.

La loro storia non ha mai visto la luce fuori dalla casa e forse a questo punto i bugiardi potrebbero essere entrambi.