Biagio Antonacci celebra un matrimonio gay, ma viene attaccato sul web

Il cantante Biagio Antonacci è pronto per una tournée con Laura Pausini denominata “Laura Biagio Stadi Tour 2019“. La prima tappa sarà a Bari il 26 giugno 2019 e l’ultima il 1° agosto 2019 a Cagliari, all’interno di stadi italiani più prestigiosi, come lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro e l’Olimpico di Roma.

Prima di partire e prepararsi per il tour, Biagio Antonacci passa per Bologna, dove celebra un’unione civile tra due suoi amici, Davide e Mataro. Il cantante ha pubblicato il video di questa cerimonia sul proprio profilo di Instagram, ma i suoi fans non ci hanno messo molto per lanciare alcune critiche nei suoi confronti.

Biagio Antonacci, nelle immagini pubblicate su Instagram, ha condiviso la gioia di questo momento: “Oggi ho unito civilmente due miei cari amici, Davide e Mataro, e a loro auguro tutto il mio bene”. Il video supera le 100.000 mila condivisioni e annovera numerosi commenti, con l’immediata reazione degli utenti online, che si sono divisi a metà su questo suo gesto.

Tra i messaggi positivi, possiamo leggere: “Caro Biagio, sono con te in questo gesto meraviglioso. Una volta gli omosessuali nascondevano il loro essere per il timore di essere linciati, oggi escono allo scoperto e non hanno nulla di cui vergognarsi. Da cattolica credo che Dio sorrida all’amore e non credo che avrà qualcosa da ridire. Ogni essere umano segue la sua natura”.

Ma non mancano le critiche: “Per molti queste sono mode che attirano l’attenzione delle masse. Tanti lo fanno per amore, ma c’è pure chi lo fa per apparire e per esibizionismo fine a se stesso”. Biagio Antonacci però non ci ha messo molto a rispondere a questi detrattori, dichiarando che nel mondo ci sono delle persone spente che purtroppo rimarranno tali.

Il cantante nato a Milano ha sempre sostenuto i matrimoni gay. Nella sua ultima intervista a “Le Iene“, insieme a Laura Pausini, dichiara di essere favorevole alle adozioni gay perché se due persone hanno amore da regalare, lo devono dare a chi ne ha più bisogno.