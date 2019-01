Beyoncè e Jay-Z, appello ai fan: "Dobbiamo diventare tutti vegani"

Beyoncè e Jay-Z sono sicuramente una delle coppie più famose e seguite all’interno del mondo della musica e dello spettacolo. Entrambi cantanti di enorme successo, vantano milioni di fan che li seguono assiduamente attraverso i social. Proprio per questo motivo, la popolare coppia ha deciso di sfruttare la loro fama e lanciare un appello rivolto a tutti i loro fan, invitandoli a diventare vegani.

Non si tratta di un appello dettato dalla moda o da un semplice capriccio, ma di un’esigenza che ha ragioni molto più profonde, ovvero la salvaguardia del nostro pianeta.

Come riportato su “The Independent” ovvero il famoso quotidiano britannico, la coppia ha firmato la prefazione del nuovo libro di Marco Borges, il personal trainer di Beyoncè, conosciuto per essere un esperto di nutrizionisimo. Ed è proprio attraverso le pagine del libro, che Beyoncè e Jay-Z, hanno lanciato un’accorato appello a tutti i loro fan, invitandoli ad aderire al “Veganuary”, ovvero una dieta vegana da effettuare durante il mese di Gennaio.

“Abbiamo sempre pensato ad una dieta per la nostra salute: alcune funzionano, altre no. Non avevamo mai, però, pensato alla verità per la nostra salute, e da quel momento per noi è diventata una missione condividere la verità e un giusto stile di vita con più persone possibili”, ha scritto la coppia, che da tempo ha intrapreso la dieta vegana.

La coppia ha poi continuato affermando quanto faccia bene questo tipo di dieta al nostro pianeta, che ne avrebbe un forte impatto positivo.

“Se tutti diventassero vegani, sarebbe possibile risolvere immediatamente e per sempre il problema dell’effetto serra. Possiamo affrontare questa sfida insieme, diffondendo la verità e fare di questa missione un movimento”, hanno continuato Beyoncè e J-Ax, nella prefazione del libro di Marco Borges.

Data la loro enorme popolarità ed influenza sui fan, sicuramente la coppia riuscirà a convincere tante persone a modificare le proprie abitudini alimentari.