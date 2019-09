Beverly Hills 90210 di nuovo lutto: muore un altro attore del cast

Un altro interprete della seguitissima serie tv Beverly Hills 90210 si è spento prematuramente. Dopo Dylan McKay, emblema dell’adolescente problematico, interpretato dal compianto attore statunitense Luke Perry, un altro attore che ha lavorato nel memorabile telefilm è deceduto. Si tratta di Brian Turk.

Per i nostalgici telespettatori è sempre molto deprimente venir a conoscenza della dipartita di rinomati interpreti, noti per i loro memorabili ruoli in serie tv entusiasmanti, che hanno scritto la storia dei telefilm anni ’90. Beverly Hills 90210 è una di queste.

Brian Turk fu protagonista, anche se non fisso, del fortunato telefilm americano. Nelle ultime 48 ore, sui principali siti web e blog televisivi si è diffusa la notizia della sua improvvisa scomparsa. Il suo manager ha postato un lungo messaggio di cordoglio, con il quale ha spiegato ciò che è capitato all’attore.

Spentosi all’età di 49 anni, l’attore nato in Colorado aveva preso parte anche ad altri celebri telefilm a stelle e strisce, quali “Carnivale” e “Criminal Minds”. Attraverso un eloquente post sui social network, il suo manager ha comunicato che, circa un anno fa, all’attore Brian Turk fu stato diagnosticato un terribile ed aggressivo tumore al cervello.

“Essendo la persona riservata ed altruista che è, Brian ha taciuto per non preoccupare la sua famiglia e i suoi amici. Purtroppo il cancro è diventato terminale. Brian ha avuto un impatto positivo su molti di noi, c’è sempre stato lì per noi nei nostri momenti di bisogno e celebrazione“, ha affermato con dispiacere e amarezza l’affranto manager.

Il futuro del 49enne, non solo artistico, è stato tristemente spezzato da una morte sopraggiunta con l’aggravarsi di un devastante tumore. Non solo i fan stanno piangendo da giorni la morte prematura della star di Beverly Hills 90210. Anche il cast della serie tv ha espresso tutto il proprio dolore per la morte di Brian, che è stato uno dei piccoli protagonisti del telefilm.

Brian Turk si era fatto amare per i suoi modi gentili, al punto da conquistare indistintamente i suoi fan e colleghi, anche del calibro di Jason Priestley, Sharon Doherty e Tori Spelling.