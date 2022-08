"Beverly Hills 90210": addio Joe E. Tata, interprete del proprietario del Peach Pit

Ascolta questo articolo

Lutto per i fan di “Beverly Hills 90210“, dopo la scomparsa di un attore che ha interpretato per anni un ruolo iconico nello show cult degli anni ’90. Ci ha lasciati all’età di 86 anni l’attore americano Joe E. Tata, interprete nello show di Nat Bussichio, lo storico proprietario del Peach Pit.



Nello show, Joe è comparso in tutte e 10 le stagioni del telefilm, dal suo esordio nel 1990 fino alla conclusione nel 2000 per un totale di 238 episodi. In seguito, ha interpretato nuovamente il ruolo anche nello spin-off “90210”, prodotto dal 2008. Il Peach Pit era il locale dove i giovani protagonisti dello show trascorrevano il loro tempo lontano dal liceo prima, e dall’università e lavoro nelle serie successive del telefilm.

A rendere pubblica la notizia della scomparsa di Joe è stato Ian Ziering, interprete di Steve nello show, che giovedì ha pubblicato un toccante tributo al collega. Nel suo post, Ian ha sottolineato come nell’ultimo periodo siano già scomparse altre due figure importanti dello show. “Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prolifiche di 90210, Denise Dowse, che interpretava la signora Teasley, e ora sono rattristato dal dover dire che Joe E. Tata è morto“, scrive Ziering.

“Joey era davvero un originale. Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme a 90210. Era spesso uno dei cattivi di sottofondo nella serie originale di Batman“, ricorda Ian della carriera di Tata, definendolo una delle persone più felici con le quali abbia mai lavorato. “Era generoso con la sua saggezza quanto lo era con la sua gentilezza“, commenta.

Ad ottobre del 2021, la figlia dell’attore Kelly aveva lanciato una pagina di GoFundMe, chiedendo donazioni per la salute del padre, che era peggiorata nel 2014 e che nel 2018 era stato diagnosticato con il morbo di Alzheimer. “Passa i suoi giorni spaventato e confuso“, scrisse la figlia.