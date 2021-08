Bettarini e Nicoletta, amore a gonfie vele: la coppia è più affiata che mai

Dopo quattro anni insieme Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono una coppia solida, che resiste alle burrasche e va avanti tenendosi per mano, forti dell’amore che nutrono l’uno per l’altra. Nonostante la differenza di età, lui 49 anni, lei 27, l’intesa fra i due va a gonfie vele e il loro rapporto continua a crescere sempre più.

Neanche il lockdown forzato ha causato problemi nel loro amore, anzi la loro complicità si è rafforzata. L’ex calciatore ha anche rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna che Nicoletta è maturata e gli ha donato quella tranquillità che prima gli mancava. Nicoletta ha anche fatto dei sacrifici per stare con lui a Viareggio, dove si era trasferito.

La giovane ha deciso di non andare a Milano dopo essersi laureata nel campo della moda, buttando via tante opportunità per realizzarsi in ciò per cui ha studiato. Ovviamente Bettarini non ha affatto obbligato Nicoletta a stare a Viareggio, anzi avrebbe voluto che intraprendesse la sua strada, e avrebbero potuto vedersi nel fine settimana. Ma la Larini non ha ceduto, ha detto no e ha preferito rimanere a Viareggio, dove a detta di Stefano, la vita è migliore che nelle grandi città.

Per l’ex calciatore la rinuncia di Nicoletta è stata la conferma, l’ennesima, del suo amore per lui e questo gli ha fatto capire molte cose. Come per esempio che anche lui la ama davvero tanto e fa di tutto per dimostrarglielo ogni giorno. Ancora non c’è alcun matrimonio in vista per la coppia, e su questo Bettarini ha detto esplicitamente che Nicoletta non ci tiene.

Stefano è stato sposato con Simona Ventura dal 1998 al 2008 e hanno avuto due figli Niccolò e Giacomo, che oramai sono grandi. Chissà se qualche giorno anche la Larini avrà voglia di diventare mamma, ma anche su questo i due non hanno ancora alcun programma!