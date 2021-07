Berruti e Boschi finiscono in tendenza: la foto e il commento. Lucarelli: "Marca il territorio"

Sembra che la storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stia andando a gonfie vele, soprattutto in questi giorni visto che si stanno godendo una vacanza romantica su uno yacht al largo dell’isola di Ponza. A immortalare i due innamorati ci ha pensato il settimanale “Oggi“, facendo uscire sulle sue pagine un servizio con foto che mostravano tutta la loro sintonia.

Ma non è tutto, infatti oltre alla sintonia le immagini hanno messo in evidenza anche un particolare che ha subito incuriosito i fan più attenti. Si tratterebbe di un tatuaggio, alquanto particolare, sul braccio di Berruti e del quale ancora si ignora il vero significato. Proprio questo tatuaggio si intravede anche sulla foto postata via Instagram dall’attore che ha ricevuto un dolce commento dalla sua fidanzata Maria Elena.

Il messaggio di Maria Elena Boschi per il “suo” Giulio Berruti

Il capogruppo di Italia Viva, infatti, ha scritto di fianco alla foto “Mio” con un cuore rosso. Un messaggio alquanto minimalista, ma che è bastato per fare andare subito in tendenza il post, che ha superato i 54mila like e quasi 1.500 commenti. Non tutti però hanno apprezzato e, immancabilmente, alcuni followers hanno fatto notare che questo tipo di commento potesse sembrare alquanto adolescenziale.

Della stessa opinioni è anche Selvaggia Lucarelli che con la sua pungente ironia non si è lasciata scappare l’occasione dire la sua: “Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente. Tenerezza” ha allegramente fatto notare la giornalista e giudice di “Ballando sotto le Stelle“. In molti si sono trovati d’accordo con lei, mentre altri hanno difeso la tenerezza dell’innamorata.

Poco tempo fa anche Berruti si era esposto sotto un post della fidanzata, commentando la sua foto insieme al ballerino di danza classica Roberto Bolle: “Che bello il mio amore grande“. Insomma, quando ormai l’amore è vero solo se scritto via social, viene da pensare che questa coppia avrà un lungo futuro felice.