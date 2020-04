Bernie Ecclestone diventerà papà per la quarta volta a 89 anni

Bernie Ecclestone, imprenditore ed ex pilota automobilistico, per circa quaranta anni è stato a capo della Formula 1 controllandone la struttura attraverso una serie di società. Oggi dopo tre anni circa di pensionamento ne è il presidente onorario e così avendo tanto tempo a propria disposizione, Ecclestone ha pensato bene di allargare la famiglia alla veneranda età di 89 anni.

Fabiana Flosi, 45 anni, terza moglie del magnate è in attesa del suo primo figlio e il quarto per Ecclestone. Bernie ha sposato Fabiana, avvocato brasiliano, nel 2012 e oggi dopo 8 anni di matrimonio aspettano il loro primo erede. Ecclestone è già padre di Deborah 65 anni e già nonna, avuta dalla sua prima moglie Ivy Bamford, in seconde nozze con Slavica Radic, Bernie ha avuto Tamara, 35 anni e Petra 31 anni.

Quello tra la Flosi ed Ecclestone è un amore nato in pista a Inter Lagos, difatti i due si sono conosciuti sul lavoro. Nonostante l’imprenditore compirà 90 anni il prossimo ottobre ha messo al mondo un nuovo erede che nascerà a luglio e sul quale, attraverso la rivista “Sun“, Ecclestone ha fatto sapere: “Speriamo che impari presto a giocare a backgammon“.

Bernie, secondo “Oldest.org” è il quinto uomo più anziano al mondo a diventare padre e vanta un patrimonio da capogiro, difatti i suoi averi ammontano a circa 3 miliardi di euro, una somma assolutamente da record. Sul futuro del piccolo, Ecclestone ha dichiarato: “Spero che mio figlio non manifesti alcun interesse a entrare in Formula 1“.

Non ha poi perso occasione per scherzare sulla propria età e sul fatto che diventerà padre a 89 anni: “Da quando ho lasciato la Formula 1 ho avuto molto tempo per fare pratica“. Attualmente la coppia vive in Brasile – Paese natale di Fabiana nonostante abbia origini italiane – dove possiede una fattoria e una piantagione di caffè. L’erede sarà un maschio e i futuri genitori si dicono molto felici della notizia, con la speranza che nasca sano.