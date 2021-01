Berlusconi telefona alla Parietti dall’ospedale in cui è ricoverato: la commozione della showgirl

Com’è noto ai più, attualmente Silvio Berlusconi si trova in ospedale per via di un aggravamento della sua patologia cardiaca. A decidere il ricovero è stato il suo medico personale, Alberto Zangrillo, che lo tiene costantemente sotto osservazione. Poiché l’imprenditore sta trascorrendo i difficili mesi dell’epidemia di Covid-19 presso la villa di sua figlia Marina a Valbonne, in Provenza, è stato trasportato al vicino Centro Cardio-Toracico del Principato di Monaco.

Tra le persone che si sono preoccupate per le sue condizioni, c’è stata anche Alba Parietti. La showgirl ha raccontato che quando ha appreso la notizia del ricovero, ha subito chiamato amici comuni suoi e dell’ex Premier per avere maggiori informazioni, e loro l’hanno rassicurata: non è niente di grave, dopo gli ultimi esami di routine Berlusconi potrà tornare tranquillamente a casa.

Alba Parietti preoccupata per le condizioni di Berlusconi: lui la rassicura

Così la Parietti ha mandato a uno degli assistenti dell’imprenditore un messaggio di auguri e di vicinanza da recare a lui. Con sua somma sorpresa, di lì a poco è stata chiamata da Berlusconi in persona. L’ha sentito forte e allegro come sempre, felice di sentirla, proprio come se fosse a casa sua e non in ospedale. Grata per questa chiamata inaspettata, Alba su Instagram ci ha tenuto a far sapere ai suoi followers di avere una grande stima per quest’uomo che per tanti anni è stato anche il suo datore di lavoro.

Oltre che in Rai, infatti, Alba Parietti ha lavorato a lungo in Mediaset (fin dai tempi in cui si chiamava ancora Fininvest), dove ha avuto modo di conoscere e apprezzare il Cavaliere sia come uomo che come imprenditore. La showgirl non ha fatto mistero di non averlo mai votato, essendo le sue idee politiche completamente diverse (Alba si è sempre definita una donna di sinistra): lo sapeva anche lui, ha rivelato, ma non glielo ha mai fatto pesare.

Ha ricordato infatti come lei e Berlusconi in passato parlassero tranquillamente di politica pur aderendo a ideologie contrapposte. Nonostante ciò, da parte dell’uomo ha sempre ricevuto rispetto e mai una sola volta ha fatto pesare il suo voto politico sul lavoro (come fanno molti altri dirigenti). “Mi ha commosso. E davvero io a Silvio voglio bene“, ha concluso, emozionata.