Beppe Fiorello, il drammatico annuncio in diretta tv: "È morto in macchina, solo"

Dopo aver interpretato il grande Domenico Modugno nella ministerie ‘Volare’, andata in onda nel 2013, Giuseppe Fiorello ha voluto continuare ad omaggiare il grande artista nella trasmissione andata in onda su Rai 1 ‘Penso che un sogno così‘. In tale occasione, insieme al celebre fratello Rosario, ha preso spunto dalle canzoni dell’indimenticato artista per raccontare la storia della loro famiglia.

In particolare, i due fratelli hanno commosso i telespettatori raccontando un fatto particolarmente drammatico della loro vita, risalente a tanti anni fa ma ancora vivo nella loro memoria. Si è trattato di un momento molto intimo, in cui i Fiorello hanno cantato una canzone in particolare: ecco quale e perchè.

Il racconto toccante

Sul palcoscenico di Rai Uno Rosario e Beppe Fiorello hanno voluto ricordare l’amato papà Nicola, deceduto nel lontano 1990 in seguito ad un infarto. Era il giorno di Carnevale, e come ogni anno Nicola Fiorello aveva organizzato una festa per celebrare quella giornata che gli stava particolarmente a cuore; si era allontanato un attimo per andare alla macchina, ma da lì non ha più fatto ritorno.

Ricorda così, con un velo di malinconia, quegli attimi drammatici Beppe Fiorello: “Con mia madre ballava, ballava. Distribuiva baci anche alle altre signorine, ma sempre con garbo. Poi disse: “Vado in macchina, prendo le sigarette e torno”. Aveva parcheggiato la sua auto in una via stretta e buia del mio paese, proprio lì. Poca luce e nessuno intorno per poterlo aiutare”, poi il tragico ritrovamento, “fu trovato così: con la cravatta slacciata, le mani sulla testa e con il sorriso sulle labbra. Era felice”.

Durante tutta la serata entrambi i fratelli hanno indossato una divisa militare in onore di papà Nicola e hanno cantato per lui una canzone che ha un significato particolare, ecco perchè: “Sono certo” ha aggiunto Beppe, “che mio padre nel tragitto dalla sala da ballo alla macchina cantò una canzone, Tu si ‘na cosa grande. Io e mio padre ci siamo voluti veramente bene”. Da lì è partito uno splendido duetto insieme al fratello, un momento molto toccante che ha stretto il cuore dei telespettatori.