Beppe Braida attacca Elettra Lamborghini e parla de "L’isola dei famosi": "Volevo portare leggerezza"

Beppe Braida è stato uno dei concorrenti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme ai suoi opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il noto conduttore ha dovuto abbandonare i giochi a causa del ricovero di suo padre che ha contratto il Covid-19 proprio durante la sua avventura in Honduras.

L’ex naufrago in queste settimane ha parlato più volte della sua avventura a “L’isola dei famosi”, chiedendo spesso agli autori di essere invitato in studio per dire la sua sui concorrenti ancora in gioco. Ora, come riporta il sito “LaNostraTv“, il comico rilascia una intervista nella trasmissione radiofonica “Turchesando” condotto da Turchese Baracchi e Angela Achilli ove riparla del reality.

Le parole di Beppe Braida

Parlando del reality show Beppe Braida svela di avere sia dei ricordi positivi che negativi sulla trasmissione: “La cosa più dura e banale del mondo è la fame. La cosa più bella invece è che ho lasciato dei rapporti umani con tutti che sono meravigliosi”.

Continuando con le domande l’ospite della trasmissione lancia un duro attacco a Elettra Lamborghini, accusandola di essere sempre un po’ spenta e fuori dal contesto televisivo: “Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno. Un alieno perché l’hanno lasciata con l’astronave”.

Come per ogni naufrago anche Beppe Braida ha ricevuto delle critiche dal pubblico, ma lui viene accusato di essere stato sempre un po’ a disparte dai litigi e dalle dinamiche di gioco. Rispondendo a queste affermazioni il comico ci tiene a precisare di essere sbarcato in Honduras con il solo obbiettivo di portare un po’ di leggerezza, senza creare discussioni inutile che non gli appartengono nella vita di tutti i giorni.

In futuro Beppe Braida dichiara che potrebbe lavorare insieme a Valentina Persia, poiché poco prima di lasciare “L’isola dei famosi” entrambi stavano pensando di mettere su qualcosa. Ovviamente a oggi i discorsi sono prematuri, perché l’ex naufrago augura alla sua amica di ritornare il più tardi possibile in Italia.