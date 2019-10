Benjamin Mascolo, il triangolo con Bella Thorne e un’altra ragazza

Benjamin Mascolo è un cantante del duo Benji e Fede, idolo di migliaia di ragazzine di tutto il mondo, come conferma il suo milione di follower su Instagram. In una recente intervista, il ventiseienne modenese, ha raccontato la sua storia d’amore con l’attrice americana Bella Thorne ed un’altra ragazza a cui la giovane è legata.

Benji, come spiega alla giornalista di Grazia, non ha mai ritenuto un problema la presenza di questa ragazza, di cui però non ha voluto rivelare l’identità. Il cantante sapeva da tempo della bisessualità di Bella e, per lui, non sarebbe mai stato un problema: lei lo rende felice, ed è l’unica cosa che conta, tanto che appena possibile vola da lei a Los Angeles.

“Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro”, ha raccontato Benjamin al magazine. “Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita”, conclude. Per il cantante, Bella sarebbe proprio la donna giusta: con lei pensa al futuro che, seppur senza fretta, prevede un matrimonio e dei figli.

Chi sono Bella e Benji

Bella Thorne è un’attrice statunitense nata nel 1997 e divenuta famosa soprattutto per aver interpretato Cece Jones nella serie “A tutto ritmo”, firmata Disney Channel. È apparsa anche in altri film come “Midnight Sun”, “L’ A.S.S.O. nella manica” e “Assassination Nation”.

Benjamin Mascolo, invece, è nato a Modena nel 1993 da padre italiano e madre australiana. È conosciuto, soprattutto dai giovani, per aver formato il duo canoro con l’amico Federico Rossi, che li ha resi famosi con il brano “Moscow Mule“. È stato legato sentimentalmente, fino al 2018, con Demetra Avincola, attrice di “Un Medico In Famiglia”, e oggi ha ufficializzato la sua storia con Bella Thorne.