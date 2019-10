Benjamin Mascolo, il cantante del duo "Benji e Fede" attacca duramente Barbara D’Urso

Benjamin Mascolo, in arte Benji, che insieme a Federico Rossi compone il duo canoro Benji e Fede si è ritrovato al centro del “gossip” ad opera di Barbara D’Urso. I due ragazzi che all’inizio della loro carriera sono diventati famosi principalmente pubblicando cover su Youtube è solo con il lancio del loro primo album di inediti che hanno conosciuto il vero successo.

Da quel momento la loro popolarità è in continua discesa, diventando a tutti gli effetti personaggi famosi. Di conseguenza il “gossip” inizia ad impazzare e Benji che frequenta da mesi l’attrice americana bisessuale, Bella Thorne, ha portato la redazione dei programmi condotti da Barbara D’Urso a creare del trash sul suo conto.

Bella Thorne, qualche settimana fa ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva a letto abbracciata ad una ragazza e la redazione della D’Urso ha tratto le proprie conclusioni, ipotizzando che quella ragazza potesse essere la nuova fiamma della Thorne. Durante la messa in onda del programma “Live-Non è la D’Urso“, il cantante Pupo era ospite insieme alla moglie e alla compagna.

Da lì è partito il discorso in merito alla categoria dei “poliamori” e mandando in onda un servizio, nel video è apparso anche il cantante Benji. Il ragazzo non ha affatto apprezzato il “gossip” ordito a suo carico e pronta è stata la sua risposta. Attraverso delle Instagram Stories ha tenuto a precisare la propria posizione rispetto al servizio lanciato dalla D’Urso.

Dapprima ha postato una foto che ritrae il suo volto infastidito, accompagnato dalla scritta: “Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del c***o“. Dopo, dato che era in compagnia di Fede, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su rai 1, ha elogiato il programma nel quale era ospite, sempre attraverso il suo profilo Instagram: “Stasera da Fazio a “Che tempo che fa è stato bellissimo”. Ha dato spazio a noi come artisti e come persone. Nella storia di prima mi riferisco ad un tipo di televisione molto diverso, fatto di gossip e trash, a cui non voglio appartenere. Ci tenevo a chiarificare“. Insomma Benji non ha preso affatto bene il “gossip” che lo ha visto coinvolto e chissà se Barbara D’Urso vorrà replicare, magari facendo lievitare i propri dati auditel.