Benedicta Boccoli rivela: "Grazie al mio cane ho scoperto un tumore al seno"

Benedicta Boccoli, dopo mesi di silenzio, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Diva e Donna“, nel corso della quale dove ha raccontato di essersi purtroppo ammalata di tumore al seno. Una forma maligna e aggressiva di cancro scoperta grazie al suo amato cagnolino che, provocandole inavvertitamente un piccolo livido, l’ha però costretta a rivolgersi al proprio medico.

L’attrice è voluta ritornare indietro con la mente a quei terribili momenti rivelando come sono andate esattamente le cose e perchè il suo cagnolino continuava a morderla: “Un giorno il cane, Nina, inizia a saltarmi addosso e in maniera strana, puntava sempre al lato sinistro del mio corpo […] Dopo poco mi distraggo e ricomincia, con maggiore decisione, fino a colpire il seno. Sento la botta e urlo di dolore”, ha infatti spiegato Benedicta.

Passano alcuni giorni ma purtroppo l’ematoma non si riassorbe e quindi l’attrice decide di andare dal medico, il quale dopo la visita le prescrive anche un’ecografia e la mammografia. Lo sguardo del dottore, visti i risultati, diventa sentenza: “Benny, secondo me sotto al livido c’è un tumore” e infatti aveva ragione visto che si trattava di un tumore molto aggressivo.

L’attrice, che da oltre 20 anni è legata al compagno e collega Maurizio Micheli, ha raccontato di averlo sentito molto vicino durante questo momento molto delicato, tanto da asserire che lui è stato la sua ombra. I due non sono sposati, ma da sempre Micheli è il suo punto di riferimento e durante una loro ospitata nella trasmissione “Vieni da me” entrambi avevano altresì parlato non solo del loro rapporto, ma anche di non avere progetti alcuni per quanto riguarda il matrimonio.

“Lui, però, è la mia casa, è da sempre il mio punto di riferimento” ha concluso Benedicta, che continua a ringraziare il suo piccolo compagno a quattro zampe per averla salvata, permettendole di scoprire in tempo il tumore e di potersi di conseguenza curare, così da non perdere il seno.