Benedetta Rossi vittima dei leoni da tastiera

Benedetta Rossi è una food-blogger italiana proprietaria di un agriturismo nelle Marche. Sulle sue pagine social pubblica ricette e da consigli per realizzare piatti legati alla tradizione. Recentemente ha iniziato un percorso lavorativo legato al mondo televisivo ed ha superato i 2milioni di iscritti sul suo canale youtube “Fatto in casa da Benedetta“. Recentemente ha anche collaborato con il giornalista Gabriele Parpiglia nel programma “Seconda vita“, in cui ha raccontato il suo rapporto con la cucina.

Purtroppo gli haters non risparmiano insulti neanche per Benedetta Rossi. Poco tempo fa era stata presa di mira da un hater che la insultò per il suo carattere da lui ritenuto falso. L’episodio si concluse con le scuse dell’haters ed il perdono da parte di Benedetta Rossi. I fan della donna l’hanno sempre appoggiata, supportata e difesa dagli insulti e lei gli ha sempre dimostrato affetto e gratitudine.

Adesso, però, gli insulti non sono stati manifestati nelle pagine della food-blogger ma sono stati scritti sul profilo di Benedetta Parodi. Sotto un post pubblicato dalla Parodi, infatti, è stato pubblicato un commento: “L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta”. Nel commento vengono evidentemente messe a confronto le due donne, che portano lo stesso nome.

Alcuni fan hanno cercato di difendere l’autrice di “Fatto in casa da Benedetta” e, in tutta risposta, è arrivato un altro commento molto offensivo: “Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare? E sono stata anche gentile”. Gli haters, oltre ad attaccarla per il suo carattere spontaneo, l’hanno presa di mira per la sua forma fisica.

Putroppo sono stati pubblicati molti commenti offensivi, fortunatamente degli utenti hanno preso le difese della food-blogger Rossi. Al momento nè Benedetta Rossi nè Benedetta Parodi hanno espresso commenti diretti sull’accaduto, anche se sul suo profilo Instagram la vittima degli haters ha pubblicato un post molto chiaro. “Sì, è vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema”.

Ha poi continuato dicendo che molto spesso è stata contattata da professionisti che le hanno consigliato di cambiare atteggiamento, look e modo di relazionarsi per attirare più persone. Lei ha affermato di aver sempre rifiutato e di aver operato con coerenza e verità, avendo preso come punto di riferimento la sua famiglia. L’affetto dei fan non ha tardato ad arrivare e Benedetta Rossi continua con il suo lavoro e cerca di intrattenere il suo pubblico anche con l’aiuto di suo marito.