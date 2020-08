Benedetta Rossi triste per il suo cane: "Nuvola ci ha lasciati"

Benedetta Rossi nota foodblogger, conosciuta ormai per la sua cucina semplice ma allo stesso tempo gustosa, ha comunicato ai fans tramite il suo profilo Instagram una brutta notizia: il suo cane Nuvola con cui ha condiviso ben 17 anni è venuto a mancare.

Sicuramente un colpo durissimo per Benedetta e il marito Marco che amavano il cane proprio come un figlio, ormai faceva parte della famiglia in tutto e per tutto e l’amico a quattro zampe era spesso presente nelle stories della nota foodblogger.

Subito dopo la brutta notizia molti fans hanno dato il loro supporto a Benedetta dimostrando vicinanza alla famiglia. Su Instagram è stata postata proprio da Benedetta una foto del cane seguita da una frase che dice:“ciao a tutti, questo post è per dirvi che purtroppo ieri sera, Nuvola ci ha lasciati. È tutto il giorno che cerco le parole giuste per dirvelo senza rattristarvi, ma non trovo il modo di farlo”.

Nel post Benedetta aggiunge che il cane è stato con loro per ben 17 anni e non dimenticherà mai l’amico a quattro zampe che in tutti gli anni in cui è stato con loro in famiglia le ha dimostrato cosa significa la gratitudine e l’amore, come non dimenticherà le lacrime versate dal marito Marco, che ha pianto come un bambino.

Inoltre nel suo messaggio Benedetta aggiunge: “Grazie a voi per essermi sempre vicini e scusatemi se non leggerò i vostri messaggi nei prossimi giorni, ma ho bisogno di stare un po’ sola, con i miei pensieri e con Marco, per tornare presto a essere ancora e per sempre la Benedetta che tutti voi conoscete”.

Negli ultimi mesi Benedetta spesso aveva postato delle stories sul suo profilo Instagram facendo comprendere che il cane avesse problemi di salute e avesse bisogno di cure da parte del veterinario, il cane sicuramente era anziano ma nessuno si sarebbe aspettato un epilogo così triste.