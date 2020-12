Benedetta De Luca, quando la disabilità non è un ostacolo

Benedetta De Luca è una modella originaria di Salerno. Il suo nome è diventato uno dei più cercati, infatti, grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, è riuscita a portare la storia della sua disabilità sulle passerelle. A causa della sua condizione, nel corso della sua vita ha dovuto subire 18 interventi, ma non ha mai perso la speranza ed oggi è una modella ed influencer molto apprezzata.

Lei soffre di una malattia rara chiamata agenesia del sacro, ma non si è fatta abbattere ed è riuscita a portare avanti i suoi sogni. Si è laureata in Giurisprudenza e la sua tesi era incentrata sui diritti delle persone disabili. La giovane ragazza recentemente ha avuto una grande idea per un brand di moda molto innovativo, che prende il nome di “Italian inclusive fashion”, un brand che vuole portare molte più modelle con disabilità nel complicato mondo della moda.

Benedetta, nel suo sito ufficiale, racconta della sua vita e di come affronta i problemi senza piangersi addosso. Ha scritto “Il mio non è un grido di pietismo o di favoritismi. È solo un modo per trasmettere la mia voglia di vivere, di essere accettata dalla società e soprattutto la voglia di sentirmi femminile, sensuale e bella anche senza poter camminare indossando un tacco 12”.

Da piccola ha subito episodi di bullismo e non prova vergogna nel dirlo, ma vuole aiutare le ragazze a reagire. Il suo progetto ad oggi conta più di quaranta modelle alcune in carrozzina o non vedenti, altre con la sindrome di Dawn e tutto ciò per insegnare ad amarsi.

Sui social la ragazza riesce a far valere ancora di più la sua missione, cioè “far capire che la diversità non deve essere oggetto di alcuna forma di discriminazione”. In un’intervista ha dichiarato che grazie al web riesce a mandare avanti il body positive che va contro il body shaming.