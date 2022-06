Ben Affleck fa guidare una Lamborghini al figlio di 10 anni, che ingrana la retromarcia e colpisce una BMW

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Ho sempre pensato che Ben Affleck fosse di base un idiota che ha avuto fortuna perché era amico di Matt Damon, che lo ha fatto diventare famoso. Aveva una famiglia fantastica ed ha gettato tutto per andare con la baby sitter dei bambini, ha sempre problemi con il gioco d'azzardo, quasi tutte le sue relazioni si sono concluse perché tradisce sempre. Non so Jennifer Lopez cosa pensa di ricavare, tornandoci dopo 20 anni. Il lupo perde il pelo, non il vizio.