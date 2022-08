Ben Affleck e Jennifer Lopez in luna di miele in Italia, le romantiche foto sul lago di Como

Ascolta questo articolo

Ben Affleck e Jennifer Lopez si stanno godendo una seconda luna di miele in Italia, dopo la sfarzosa cerimonia nuziale davanti a parenti ed amici avvenuta il 20 Agosto nella casa dell’attore in Georgia. La coppia ha rinnovato i voti nuziali dopo la prima cerimonia a sorpresa a Las Vegas, alla quale erano presenti solo i rispettivi figli.

In seguito alla prima cerimonia, i “Bennifer” avevano trascorso qualche giorno a Parigi, sempre in compagnia dei figli. Stavolta la loro seconda luna di miele li ha portati in Italia, ed in particolare sul Lago di Como. La coppia è stata fotografata dai paparazzi mentre passeggiavano mano nella mano, e si scambiavano poi un romantico bacio, sulle sponde del famoso lago.

I neosposi si trovavano accanto al chiosco di “Lavanda del Lago“, un’azienda a gestione familiare che vende prodotti fatti con la lavanda. La cantante indossava un top corto color mostarda con una gonna lunga coordinata e infradito dorate, mentre l’attore portava pantaloni e scarpe scure, ed una camicia a maniche lunghe color beige.

La coppia ha trascorso alcuni giorni presso la villa dell’amico George Clooney a Laglio. Dopo aver visitato il Lago di Como, i due si sono diretti a Milano, dove sono stati fotografati giovedì durante un giro di shopping in centro. Qui l’attrice di “Prima o poi mi sposo” indossava un top corto e pantaloni bianchi, con cappello coordinato e sandali. Ben ha optato per un paio di jeans, una t-shirt bianca ed una camicia blu.

I neosposi hanno attirato una folla di fotografi e curiosi, che hanno seguito la coppia mentre esploravano diversi negozi della capitale della moda italiana. I due hanno accettato di buon grado l’interesse delle persone, rivolgendo a tutti enormi sorrisi, e non risparmiando i gesti di affetto reciproco durante il loro pomeriggio di shopping.