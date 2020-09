Belen, tensione alle stelle con i paparazzi: "Raramente si è vista così". La richiesta disperata della Rodriguez

Costantemente al centro del gossip, ora Belen Rodriguez sembra averne abbastanza. La bella modella argentina in questo periodo sembra avere il fiato dei paparazzi sul collo, considerando quanto sia movimentata la sua vita privata ultimamente. Dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino, è stata fotografata con il manager Gianmaria Antinolfi e per ultimo con Antonino Spinalbese, l’hair stylist di 11 anni più giovane di lei e insieme si sono tatuati la parola “Chupito”.

Insomma, già solo il nome Belen Rodriguez accende il gossip e la curiosità, se poi aggiungiamo tutti questi particolari è inevitabile che intorno a lei si creino sciami di paparazzi pronti a immortalarla per le copertine e i siti web. Ma tutto questo clamore sta infastidendo la modella che, proprio in queste ore come riportato su “Wolf Break“, ha perso la pazienza e ha inveito contro i paparazzi.

Belen Rodriguez reagisce male con i paparazzi

Tutto accade dopo che Mattia Ferrari, suo fedele amico, riaccompagna a casa Santiago, il figlio di Belen, subito dopo lei esce con l’automobile e incontra un gruppo di fotografi appostati ad aspettarla. Proprio questo fa andare fuori dai gangheri la modella che inveisce contro di loro: “La bella show girl perde le staffe, gesticola animatamente, parla ad alta voce ed in modo nervoso, è letteralmente furiosa”, così riporta il sito “Wolf Break” riprendendo alcune testimonianze dei presenti.

Inoltre, al limite della disperazione, chiede di essere lasciata in pace almeno un giorno a settimana o potrebbe arrivare anche a rovinare altri servizi fotografici che usciranno in futuro “del resto ha capito benissimo come fare con molti settimanali pronti allo scippo editoriale”, riporta sempre il sito. Poi riparte con la macchina, guidando nervosamente, tanto che i paparazzi al seguito desistono nel seguirla con il timore che la situazione possa degenerare.

Viene da pensare che a certe situazioni non ci si abitua mai, proprio come dimostra Belen che in tanti anni di gossip e paparazzate ancora non si è arresa all’idea di essere sempre al centro del gossip.