Belen sparita dalla tv, Maurizio Costanzo ne spiega i motivi

Si è appena concluso “Colorado cafè“, noto programma di intrattenimento andato in onda su Italia 1 ogni settimana e sembra che Belen Rodriguez sia sparita dal piccolo schermo. La bella presentatrice argentina, di contro, è molto attiva sui suoi social network, in particolar modo dedica molto tempo ad Instagram; ciononostante il pubblico si chiede il motivo di questa completa sparizione dalla tv e, soprattutto, la gente si domanda ancora il motivo per il quale non gli venga assegnato un maggior numero di programmi.

Secondo molti il motivo pare sia dovuto alle scelte attuate dai vertici dell’azienda televisiva Mediaset, che ha deliberatamente deciso di concedere poco spazio alla presentatrice. Ma la realtà dei fatti è ben altra e a spiegarlo ci pensa Maurizio Costanzo, grazie alla sua rubrica televisiva che pubblica settimanalmente su “Nuovo“.

Infatti il noto giornalista e conduttore televisivo, marito di Maria De Filippi, approfittando della domanda di una lettrice sul motivo sopracitato, afferma che in realtà l’azienda Mediaset c’entri poco sulla poca presenza di Belen in tv. Costanzo ha, infatti, dato qualche spiegazione in merito all’attività lavorativa della showgirl: “Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione“.

Inoltre il giornalista aggiunge, sempre rispondendo alla lettrice che ha posto la domanda, che no si deve dimenticare che la showgirl argentina è ancora molto giovane e che, nonostante questo, ha già fatto molto. “Di recente l’abbiamo vista in Rai come giudice di ‘Sanremo Young’. E, come suo marito, anche lei fa le sue esperienze: Mediaset non può certo blindarla, è giusto così“, dichiara il noto conduttore televisivo.

In ultimo Costanzo conclude dicendo che in questi giorni la conduttrice sembra vivere un momento particolare con Stefano De Martino e che i due sono tornati insieme ed è bene che lei si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per vivere anche la sua dfera provata. Proprio a proposito di questo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, sembra che i due di recente si siano concessi una vacanza romantica ad Ibiza. Addirittura in tanti affermano che la ritrovata coppia stia pensando di convolare di nuovo a nozze proprio sulla più famosa tra le isole Baleari.