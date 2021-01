Belen Rodriguez, una fan le ricorda Stefano De Martino e lei risponde per le rime

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. Dopo che la scorsa primavera è naufragato per la seconda volta il matrimonio con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, la show-girl alla fine dell’estate ha incontrato quello che in poco tempo è diventato l’uomo della sua vita, di cui pare sia innamorata persa. Stiamo parlando dell’hair-stylist Antonino Spinalbese, conosciuto a Ibiza ma residente anche lui, come lei, a Milano.

Quella che sembrava una storiella estiva si è fatta via via sempre più importante e oggi Belen e Antonino sembra si stiano preparando ad andare a vivere insieme (si parla di alcuni lavori di ristrutturazioni volti a modificare, ingrandendola, la casa di Belen a Milano). Nel frattempo il ragazzo, che ha dieci anni in meno della Rodriguez, ha lasciato il lavoro come parrucchiere per dedicarsi a una nuova carriera di influencer e fotografo.

Belen Rodriguez risponde a tono a una fan: “Oggi sono più fortunata”

Non solo, perchè tra sensuali foto sociale e dediche d’amore sui rispettivi profili Instagram, si mormora anche che la show-girl argentina sia in dolce attesa, e che stia aspettando solo di arrivare al quarto mese per annunciarlo pubblicamente. Del resto Belen Rodriguez non ha mai fatto mistero del suo desiderio di avere un altro figlio, al punto che anche quando era tornata con Stefano De Martino, si mormorava che i due stessero cercando di allargare una famiglia.

Invece potrebbe essere proprio Antonino a dare un fratellino o una sorellina a Santiago, che nel frattempo è quasi adolescente. Belen tace e in ogni foto appare raggiante, serena e felice come non capitava ormai da tempo. E proprio sotto una delle ultime foto pubblicate dall’argentina, qualcuno ha fatto un riferimento a Stefano De Martino. “Sono davvero una donna molto fortunata” aveva scritto Belen.

Ma una ragazza – probabilmente grande fan del ballerino – le ha fatto notare: “Lo eri anche prima”. La risposta di Belen non si è fatta attendere: “Lo sono sempre stata, ma oggi di più”. Insomma, nessun ritorno di fiamma né alcuna nostalgia del passato, oggo per lei c’è solo Antonino.