Belen Rodriguez svela il nome di sua figlia e racconta del suo precedente aborto

Lunga è stata l’attesa, tante le ipotesi, molte delle quali sono state di fatto confermate, circa la gravidanza della modella argentina, Belen Rodriguez. Una notizia che inizialmente è rimbalzata su tutti i social e su tutte le principali testate di gossip. Non è infatti una notizia da tutti i giorni venire a conoscenza della seconda attesissima gravidanza dell’ex moglie di Stefano De Martino.

Oggi però si è passati allo step successivo, dopo aver saputo che la soubrette è in attesa di una bambina, oggi erano in tanti ad attendere a questo punto il nome della nascitura e pare che Belen abbia finalmente accontentato i tanti fan che attendevano con trepidazione l’annuncio del nome.

Belen annuncia il nome di sua figlia

La Rodriguez in realtà ci sperava tantissimo che la sua prossima gravidanza gli desse una bambina e a quanto pare il suo desiderio è stato esaudito. Ecco cosa ha dichiarato la donna riguardo il nome di sua figlia: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine“.

Oramai sono in tanti a conoscere l’identità di Antonino Spinalbese, il futuro papà di Luna Marie. La Rodriguez ha dedicato bellissime parole d’amore al suo Antonino: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino“.

Di recente la Rodriguez ha anche svelato, nel salotto gossip di Silvia Toffanin, che prima di questa gravidanza in realtà era rimasta incinta per caso ma aveva subito purtroppo un aborto spontaneo. Ecco infatti cosa ha dichiarato la donna in merito: “Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio“. Per fortuna questo è solo un ricordo legato al passato, oggi la donna può sorridere e dedicare tutte le sue attenzioni alla sua bambina ed ovviamente a suo figlio Santiago, avuto insieme a Stefano De Martino.