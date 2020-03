Belen Rodriguez si spoglia sui social, il web si scatena

Il Coronavirus continua a causare danni e alimentare tanti disagi e tante preoccupazioni. Gli italiani, quindi, rintanati nelle proprie case, smanettano sui social network, passando dal divano al letto, dalla camera alla cucina, e scoprono gli ultimi post pubblicati su Instagram dei vari personaggi famosi. In particolare, una foto ha catturato l’attenzione, le critiche e i complimenti. Stiamo parlando di uno scatto bollente di una showgirl molto amata dagli italiani: Belen Rodriguez.

Quest’ultima, ha pubblicato una foto su Instagram e ha scatenato il web soprattutto in positivo. Ha ricevuto tanti complimenti ed anche degli apprezzamenti che la esorterebbero a pubblicare sempre di più in questi giorni di quarantena. Ci sono state anche aspre critiche perché alcuni avrebbero asserito che non è questo il momento ed il modo giusto per veicolare i social network al fine di mostrare delle foto che potrebbero risultare fuori luogo.

Belen, come al solito, riesce a far parlare di sé anche in un periodo così complicato a causa del Covid-19. Molti sono suoi colleghi e cantanti che continuano a pubblicare video, dirette e post sui social network per sensibilizzare sempre di più questo momento molto delicato per la nostra nazione e non solo in quanto, ormai, si parla di vera e propria pandemia generale.

Belen sotto accusa

La showgirl argentina è stata anche bacchettata da Dario Bressanini, chimico e docente universitario, in quanto Belen Rodriguez, in alcune storie pubblicate sui social network, esortava i suoi fan ad utilizzare molto la vitamina C al fine di combattere il virus.

In realtà, così come evidenziato dal chimico, non è stato corretto fare propaganda senza avere delle certezze scientifiche. Insomma, la Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione e anche delle polemiche. Anche se è un momento davvero difficile per l’Italia, la showgirl riesce a distogliere per un attimo i pensieri.