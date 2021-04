Belen Rodriguez senza veli insieme ad Antonino, la foto che manda fuori di testa i fan

Scatti bollenti e hot per la bellissima modella Argentina, Belen Rodriguez e del suo lui, Antonino Spinalbese. E pensare che i detrattori inizialmente erano tanti, tutti volti a criticare questo rapporto, definendo la storia quasi come un ripiego per dimenticare il primo matrimonio non riuscito con Stefano De Martino.

Un colpo di fulmine che aveva dunque l’aria di una sbandata, di una piccola avventura e via, ma per col tempo quell’amore era cresciuto a dismisura, tanto che oggi Belen appare inseparabile dal suo Antonino. Nonostante esista un piccolo divario in termini di età (ben 10 anni di differenza), i due ragazzi sembrano oggi più innamorati che mai.

La foto hot della coppia che ha sorpreso tutti i fan

Oggi la Rodriguez si ritrova al settimo mese di gravidanza, quasi pronta a mettere alla luce la sua bambina, Luna Marie. I fan sono in piena trepidazione, attendendo con ansia il gioioso momento, ma intanto Belen decide di intrattenere la sua comunità di sostenitori con una foto non poco piccante.

Uno scatto senza veli, coperta unicamente dal torso nudo del suo Antonino, scrivendo come didascalia “Mi companero“. In poco tempo la ragazza ha ricevuto migliaia di commenti positivi, tra cui si leggono: “Siete bellissimi, non vedo l’ora di vedere la vostra bimba“, oppure: “Si vede che siete tanto innamorati“.

C’è anche chi tende a sottolineare la grandissima somiglianza esistenze tra i due ragazzi, tanto da sembrare quasi parenti, ed infatti qualcuno ci scherza su: “D’altronde chi si assomiglia si piglia“. Lontani ormai sembrano i giorni in cui la Rodriguez appariva sofferente, con fare anche depresso, a causa delle delusioni amorose subite con il suo ex marito, Stefano De Martino. Insieme ad Antonino la ragazza oggi sembra quasi rinata e lo si evince anche dalle tantissime foto e storie pubblicate in continuazione insieme al suo lui.