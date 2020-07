Belen Rodriguez rompe il silenzio, lo sfogo sui social

Non si placano i rumors e le chiacchiere che circolano, oramai da settimane, intorno alla coppia più cliccata del momento, ovvero Stefano De Martino e Belen Rdriguez. In realtà, sarebbe giusto dire ex coppia, dato che i due hanno stroncato, ancora una volta – ma questa volta sembra in maniera definitiva – il loro rapporto, senza dare tante spiegazioni ai loro tanti fan.

Dopo un lungo periodo di silenzio da ambo le parti, ecco che sui social della bella soubrette argentina, spunta una frase, molto breve, ma allo stesso tempo, intrisa di significato: “L’amore è per gente vera“. Tante sono le persone che si sono chieste cosa la ragazza volesse intendere realmente, ma ciò che appare scontato, è che di certo la frase sia rivolta al padre di suo figlio Santiago, ovvero Stefano.

Intanto Stefano, dal canto suo, ha deciso comunque di mantenere la via del silenzio, ma allo stesso tempo, secondo quando riportato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, il ragazzo sia intento a volersi guardare intorno, iniziare dunque una nuova vita, e questo comporta ovviamente, avere anche nuovi amori e nuove conoscenti.

Nonostante la sua reticenza nel voler sbandierare ai quattro venti la sua vita privata, il ragazzo non appare esente dal gossip, dove lo vedono impegnato a frequentare addirittura due ragazze. Stefano a più ripreso ha smentito apertamente le frequentazioni, almeno per il momento, e la dove Belen è intenta a voler iniziare ad aprirsi al suo pubblico di fan affezionati, Stefano invece è impegnato a voler smentire ogni forma di flirt che viene sistematicamente attribuito.

Il ballerino infatti appare anche enormemente impegnato a Napoli con la conduzione del noto programma “Made in Sud” che sta riscuotendo anche un ottimo successo, e questo ovviamente contribuisce a tenere impegnato la mente del ragazzo dalla sua vita sentimentale, pensando unicamente al lavoro e a suo figlio Santiago.