Belen Rodriguez risponde per le rime all’ennesimo massacro social: "Lasciatemi in pace, mi coprirò a 70 anni"

Il profilo Instagram di Belen Rodriguez è cesellato da lodi e da durissime critiche, talvolta anche inopportune o quantomeno assurde. Per le vacanze di Capodanno si è recata in Argentina, dove ha trascorso gli ultimi giorni del 2018 con la sua famiglia e i suoi numerosi amici.

Una foto in particolare ha scatenato gli animi: la showgirl ha postato uno scatto che la ritrae in una sauna, in costume, iper sudata, con le braccia dietro la testa. L’hater di turno non ha resistito ed ha scritto: “Belen hai rotto e vestiti un pò, non hai freddo!”. La Rodriguez ha deciso di rispondere per le rime: “Amor mio prima di tutto sono in una sauna, due sono al caldol, fanno 30 gradi, terzo tu ti copriresti al posto mio? Mi coprirò a 70 anni! Ma adesso anche no!”. Simona Ventura è intervenuta in favore della conduttrice di ‘Tú Sí Que Vales’ con un lapidario “Bellissima” seguìto da tre cuori.

Logicamente al coro si sono uniti tutti quelli che la reputano una persona sgradevole, volgare, eternamente nuda, incapace di ricoprire degnamente il ruolo di madre. Le lodi per il suo fisico, definito statuario, magnifico, divino, si sono accavallate alle stoccate velenose degli onnipresenti detrattori.

Belen Rodriguez ha un seguito enorme sui social network, dove quotidianamente posta contenuti concernenti le sue ultime campagne pubblicitarie, i brand che sponsorizza. L’aspetto social è cruciale nel suo lavoro: a livello televisivo, inutile negarlo, non riesce più a convincere come un tempo.

La sua conduzione a ‘Tu Sì Que Vales’, vinta dal chitarrista Marcin Patrazalek, è stata considerata pessima per le numerose gaffe e forzature che neppure lo splendido montaggio della trasmissione è stato capace di oscurare. L’argentina sui social è stata pesantemente criticata per la sua incapacità di essere autonoma, di pronunciare una solo parola di sua sponte, per la palese dipendenza dal gobbo televisivo.