Belen Rodriguez rischia di schiantarsi per terra e litiga con i paparazzi: il freddo saluto a Chiara Ferragni

Belen Rodriguez, la popolare showgirl argentina ed ex co-conduttrice di “Tu si que vales”, è tornata a far parlare di sé dopo la sua recente ed inaspettata partecipazione al programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici “Sanremo Young” per un inaspettato imprevisto accaduto negli ultimi giorni durante la Milano Fashion Week.

Mentre la città meneghina è in fermento per la settimana della moda, per Belen Rodriguez inizia il vero show, perché al suo arrivo i fotografi la prendono letteralmente d’assalto, seguendola passo passo. Momenti concitati che se da un lato attestano il grande interesse che c’è nei confronti della showgirl, dall’altro possono diventare occasione di scontro.

Belen perseguitata dai paparazzi

L’ex moglie di Stefano De Martino – i rumors più insistenti parlano di un ritorno di fiamma tra Belen e l’ex ballerino di “Amici” – ha dovuto districarsi tra paparazzi e fan scatenati, che hanno creato però qualche problema alla conduttrice nei suoi continui spostamenti da una passerella all’altra.

Il rapporto tra Belen e i paparazzi non è sempre stato dei migliori, ad attestarlo anche l’ultimo episodio avvenuto durante la Milano Fashion Week, quando ad fotografo che cercava di evitare la classica foto ad altezza viso, abbassandosi per riprendere la showgirl dal basso Belen ha replicato: “Dal basso vengono bellissime le foto. Complimenti!“.

L’inquadratura dal basso mentre usciva dalla sfilata di Alberto Ferretti non è proprio stata gradita da belen, che subito dopo è clamorosamente incipampata sul red carpet, rischiando così di schiantarsi per terra. Colpa dei tacchi troppo alti? Ah saperlo. L’importante è che Belen si sia ripresa in tempo ed abbia continuato a camminare come se nulla fosse, per poi incontrare e salutare l’influencer Chiara Ferragni. Un saluto frettoloso tra due prime donne e influencer digitali.

Ma non è finita qui, perché dopo il frettoloso saluto a Chiara Ferragni, Belen ha continuato a bacchettare i paparazzi dicendo: “Mantenete le distanze come per la guida, altrimenti io mi ammazzo, cado“.