Belen Rodriguez rimproverata dal figlio Santiago: "Troppe foto"

Belen Rodriguez è stata sgridata dal figlio Santiago. La showgirl ha pubblicato un divertente video nelle Stories sul suo account ufficiale Instagram: dove si vede il suo primogenito avuto da Stefano De Martino, rifilarle una bella sgridata. Perché Santiago ha sgridato mamma Belen? Stando a quanto si apprende il bambino di appena 8 anni, non gradirebbe che la mamma stia spesso al telefono.

O meglio lo utilizzi troppo. Per far cosa? Secondo il piccolo, Belen si scatterebbe troppe fotografie durante il giorno. Come spesso accade tra i bambini, anche Santiago ha detto la sua e manifestato così il suo il proprio disappunto spontaneamente. Belen non era molto d’accordo con le considerazioni del figlio.

Le sue parole hanno suscitato un ulteriore disappunto da parte del figlio. Durante la realizzazione di un video è spuntato Santiago, che senza tanti giri di parole ha lanciato una bordata alla madre. “Ti fai 3000 foto al giorno” ha rimbrottato spazientito il piccolo mentre la showgirl si stava riprendendo con il suo smartphone.

“Non è vero“, ha replicato Belu suscitando così una ulteriore reazione di Santiago, che ha fatto notare alla madre di aver contato minimo trecento scatti. Una cosa dunque sembra certa: Santiago non vede di buon occhio che la madre si faccia molti selfie.Mentre il bambino riprende la mamma per questa sua ossessione fotografica nelle ultime ore, il compagno della showgirl, Antonino Spinalbese, è stato insultato pesantemente su Instagram.

E’ iniziato tutto quando la Rodriguez ha pubblicato un video in cui ha mostrato il suo compagno mentre imitava il pianto di Luna Marì. Sui social la cosa non è stata apprezzata, a tal punto che in molti hanno ritenuto il gesto volgare. Scatenando la dura presa di posizione di Belen,che ha sottolineato il fatto che a causa del fatto che Antonino non è una persona nota, a molti non risulta simpatico.